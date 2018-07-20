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Polisten kaçarken 6 aracı kullanılamaz hale getirdi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenerek kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalanan şüphelinin 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

İHA | 20.07.2018 - 16:23..
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İstanbul’dan dün gece saat 03.00 civarında uyuşturucu getirileceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, satıcı olduğu tespit edilen B.S’yi (26) takibe aldı.

Polisten kaçarken 6 aracı kullanılamaz hale getirdi

4 POLİS VE 2 SİVİL ARACA ÇARPTI

Adalet Mahallesi Atilla Caddesi’nde ekiplerin ’’dur’’ ihtarına uymayarak 16 RA 488 plakalı otomobille kaçan B.S, kovalamaca sonucu 4’ü polis aracı olmak üzere 6 araca çarptı.

Havaya uyarı ateşi açarak otomobili durduran Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.S’yi yakaladı.

Polisten kaçarken 6 aracı kullanılamaz hale getirdi

18 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLDUĞU ANLAŞILDI

Bursa Emniyet Müdürlüğünde detaylı araması yapılacağı bildirilen otomobilde, 1 tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan B.S’nin çeşitli suçlardan 18 yıl kesinleşmiş cezasının olduğu öğrenildi.

Polisten kaçarken 6 aracı kullanılamaz hale getirdi

Polisten kaçarken 6 aracı kullanılamaz hale getirdi

Polisten kaçarken 6 aracı kullanılamaz hale getirdi

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