Polisten kaçarken 6 aracı kullanılamaz hale getirdi

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Güneş ışığını resim yapmak için kullanan sanatçı

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Yalova Belediyesi 193 bin liralık tuvaleti törenle açtı

1 Dolmabahçe'de yolda çökme Vodafone Park ile Dolmabahçe sarayı arasında kalan yolda çökme meydana geldi.

2 Bizim zamanımızda Montessori mi vardı Dünyada 20.yy'ın başlarından itibaren kabul gören Montessori sistemi, son yıllarda ülkemizde başta büyük şehirler olmak üzere ebeveynlerden yoğun ilgi görüyor.

3 Bakan Kurum: İmar Barışı'nda başvurular 2,5 milyonu aştı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

4 Çok satanlar Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

5 Güneş ışığını resim yapmak için kullanan sanatçı Micheal Papadakis adlı bir sanatçı, güneş ışığını kullanarak muhteşem resimler ortaya çıkarıyor.

6 Yalova Belediyesi 193 bin liralık tuvaleti törenle açtı Açılışta konuşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, tuvaleti şehrin en önemli noktasına inşa ettiklerini duyurdu. Kurdelenin kesilmesinin ardından heyet içeride inceleme yaptı.