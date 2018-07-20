Polisten kaçarken 6 aracı kullanılamaz hale getirdi

İstanbul’dan dün gece saat 03.00 civarında uyuşturucu getirileceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, satıcı olduğu tespit edilen B.S’yi (26) takibe aldı.
4 POLİS VE 2 SİVİL ARACA ÇARPTI
Adalet Mahallesi Atilla Caddesi’nde ekiplerin ’’dur’’ ihtarına uymayarak 16 RA 488 plakalı otomobille kaçan B.S, kovalamaca sonucu 4’ü polis aracı olmak üzere 6 araca çarptı.
Havaya uyarı ateşi açarak otomobili durduran Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.S’yi yakaladı.
18 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLDUĞU ANLAŞILDI
Bursa Emniyet Müdürlüğünde detaylı araması yapılacağı bildirilen otomobilde, 1 tabanca ele geçirildi.
Öte yandan, gözaltına alınan B.S’nin çeşitli suçlardan 18 yıl kesinleşmiş cezasının olduğu öğrenildi.