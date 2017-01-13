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Polisten kaçarken aracıyla inşaata girdi

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı araç okul inşaatına uçtu.

13.01.2017 - 05:07
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Polisten kaçarken aracıyla inşaata girdi

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Bulvarı’nda polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü Kadir Elgörmüş (40) 16 LLV 14 plakalı aracıyla Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi’ne doğru kaçmaya başladı.

Polisten kaçarken aracıyla inşaata girdi

Ardından Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nden kaçmaya devam eden Elgörmüş, Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım Kaymakamlığının bulunduğu 7. Mercan Sokak’a girdi.

LİSENİN İNŞAATINA GİRDİ

Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü Elgörmüş, sokağın sonundaki yapımı devam eden Bursa Merkez İmam Hatip Lisesi’nin inşaatına girdi.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu için polislerden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Polisten kaçarken aracıyla inşaata girdi

HAFİF YARALANDI

Kazada hafif yaralanan Elgörmüş, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra karakola götürüldü.

Polisten kaçarken aracıyla inşaata girdi

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