Polisten kaçarken bataklığa saplandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri, dün saat 18.30 sıralarında, yol kontrolü yaparken, 35 yaşındaki Cemal Domurcuk yönetimindeki 09 BK 480 plakalı otomobili durdurmak istedi. İhtara rağmen durmayan Domurcuk, Söke İlçesi yönüne kaçmaya başladı.

POLİSE ATEŞ AÇTI

Söke Çayı'ndan otomobille geçmeye çalışan Cemal Domurcuk'un aracı bataklığa saplandı. Cemal Domurcuk, iddiaya göre, aracının camından tabancayla polise ateş açtı. Ateş ettiği sırada patlayan ön camın parçaları ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Domurcuk, taburcu edildi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde yapılan aramada 2 tabanca ve 'kristal' denilen bir kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Cemal Domurcuk,hakkında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 10 yıl cezasının bulunduğu anlaşıldı. Domurcuk, Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerin tamamlanması ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.