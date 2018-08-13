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Polisten kaçarken bile hırsızlık yaptılar

Antalya’daki plajlarda hırsızlık yapan 5 kişiden oluşan çeteden 1’i çocuk 2 kişi yakalanırken, suça sürüklenen 9 yaşındaki D.E.’nin 83 suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

İHA | 13.08.2018 - 13:55..
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Konyaaltı Plajı ve Kemer’in Ayışığı Plajı’nda da hırsızlık yapan 5 kişinin Kumluca yönüne gittiği bilgisine ulaşan Kemer Emniyet Müdürlüğü görevlileri bölgede önlem aldı.

Antalya Kumluca hattında aranmaya başlayan çete üyeleri, bu kez de Finike plajında hırsızlık yaparken fark edildi.

Çete üyelerinden suça sürüklenen D.E. (9) ile Zehra Y. (23) yakalandı. Gruptaki 3 erkek üye ise kaçtı.

Polisten kaçarken bile hırsızlık yaptılar

83 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yakalanan şüphelilerin yapılan suç sicili araştırmasında suça sürüklenen D.E.’nin 83 hırsızlık olayından suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Yakalanan Zehra Y.’in de çok sayıda hırsızlık ve dolandırıcılık olayında isminin geçtiği belirlendi.

Suça sürüklen küçük D.E. hakkında velayet kararı verilinceye kadar bir aile büyüğüne teslim edilirken, Kemer Adliyesine getirilen Zehra Y. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ’hırsızlık’ ve ’suç işlemek için kurulmuş örgüte üye olmak’ suçuyla tutuklandı.

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