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Polisten kaçarken kalp krizi geçirip öldü

Konya Akşehir'de polisten kaçan bir kişi kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti.

İHA | 23.04.2018 - 16:16..
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Geçtiğimiz aylarda Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin hayvan hırsızlığı suçundan takip ettiği ve polisin de başka bir suça karıştığı iddiasıyla aradığı A.T.’nin bir evde kaldığı tespit edildi.

KAÇARKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Polis, şahsı almaya gittiğinde A.T.’nin yakınları polis ekiplerine taş atarak mukavemet etti. İddiaya göre olay sırasında bir polis memuru, üzerine gelen taşla yaralandı. A.T. ise koşarak kaçmaya çalışırken kalp krizi geçirdi.

Polisten kaçarken kalp krizi geçirip öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı polis memuru Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi edilirken, kalp krizi geçiren A.T. ise kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi'nden Konya’ya sevk edildi. A.T.’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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