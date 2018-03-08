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Polisten kaçarken kaza yaptılar

Konya’da polisin "dur" ihtarına uymayan kişilerin bulunduğu otomobil kovalamaca sırasında kaza yaptı.

İHA | 08.03.2018 - 07:49..
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Konya'da gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana gelen kazanın polisten kaçan kişilerce yapıldığı öğrenildi.

Polisten kaçarken kaza yaptılar

Bölgede devriye görevine çıkan polis ekipleri, Sefer Y. idaresindeki 42 M 8733 plakalı otomobilin durumundan şüphelenmesi üzerine araç, ekipler tarafından takibe alındı. Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki iki kişi şehir merkezi istikametinden cadde üzerinde kaçtı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi de otomobilin peşine düştü. Uzun süren kovalamaca sonucu Süleymaniye Caddesi kavşağına hızla ilerleyen otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptığı sırada K.S. idaresindeki 42 AUD 73 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Polisten kaçarken kaza yaptılar

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR VE EKİPLER ÇIKARTTI

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alırken, araçta bulunan Durmuş T., de başka bir ambulansa alındı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Sefer Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta bulunan Durmuş T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polisten kaçarken kaza yaptılar

OLAY YERİNE GELEN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, polis ekiplerinden kaçan sürücünün yakınları olay yerine geldi. Sağlık ve polis ekiplerinden bilgi almak isteyen yakınları sıkışan sürücüyü araç içerisinde görünce, telefonla konuştuğu sırada, “Ne yaptınız siz, kaza yapmışlar, ambulansa aldılar” diyerek sinir krizi geçirdi. Kazanın şiddeti ile hurdaya dönen otomobilin bazı parçaları yol kenarına savrulurken, hurdaya dönen otomobil olay yerinden kaldırıldıktan sonra cadde tekrar trafiğe açıldı.

Polisten kaçarken kaza yaptılar



Polisten kaçarken kaza yaptılar



Polisten kaçarken kaza yaptılar



Polisten kaçarken kaza yaptılar



Polisten kaçarken kaza yaptılar



Polisten kaçarken kaza yaptılar

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