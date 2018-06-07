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Polisten kaçarken kazaya sebep oldular

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, dur ihtarına uymadıkları için polis tarafından takibe alınan şüpheli aracın bir motosiklete çarpıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

İHA | 07.06.2018 - 07:20..
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Beylikdüzü'nde öğlen saatlerinde, bir araç ve içerisinde bulunan şahıslardan şüphelenen polis ekipleri, dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheliler kaçmaya başladı.

Bir süre sonra şüpheli aracın görüldüğü bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli şahıslar kaçtıkları araçla birlikte İhlas Marmara Caddesi'ne geldi.

Polisten kaçarken kazaya sebep oldular ViDEO

METRELERCE İLERİ FIRLADI

Ardındaki polislerden kaçan şüpheliler, cadde üzerinde normal seyrinde olan Onur S. yönetimdeki motosiklete çarparak metrelerce ileriye savurdu. Kaza nedeniyle yolun kapanmasından faydalanan şahıslar araçla birlikte kaçmaya devam etti.

Öte yandan şüphelilerin kaçtığı araç plakasının sahte olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay sırasında sesleri duyarak oraya giden Yılmaz Akay, "Polis bir arabayı kovalıyordu. O esnada da önde bir motosiklet vardı. O hızla motosiklete çarptı ve kaçtı. Motosikleti süren şahıs yaralandı." dedi.

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