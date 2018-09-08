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Polisten kaçarken ters yönde kaza yaptı: 4 yaralı

Burdur'da, sürücüsünün, polisin uygulama noktasından kaçıp ters yöne girdiği hafif ticari araç, otomobille çarpıştı. Kazada, 2'si Suriyeli, 4 kişi yaralandı.

DHA | 08.09.2018 - 10:36..
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Dün saat 22.00 sıralarında Tefenni'den Burdur yönüne giden Ali G. (34), Polis Lojmanları önünde uygulama yapan trafik polislerini görünce, yönetimindeki 15 ND 677 plakalı hafif ticari araçla geri geri gitti. Ardından da dönüp, ters istikamette ilerlemeye başladı.

Polisten kaçarken ters yönde kaza yaptı: 4 yaralı

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Ali G. yönetimindeki araç, kendi şeridinde seyreden Yalçın Uyan (46) yönetimindeki 32 HR 100 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Yalçın Uyan, Ahmet Şık (32), Suriye uyruklu Khaled Alyanef (28) ve Navaz Nuef İzzettin (22) otomobilde sıkıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Khaled Alyanef'in durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kazayı yara almadan atlatan Ali G. ve yanındaki 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisten kaçarken ters yönde kaza yaptı: 4 yaralı



Polisten kaçarken ters yönde kaza yaptı: 4 yaralı

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