Polisten kaçarken trafiğe kızdı motosikletini yaktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde plakasız bir motosikletli polisten kaçmak isterken trafiğe takıldı.
MOTOSİKLETİNİ DEVİRİL YAKTI
Kurtuluş Caddesi’nde motosikletinin plakası olmadığı için polislerden kaçtığı iddia edilen A.G., caddede oluşan trafik nedeniyle polislerden kaçamadı.
Caddede oluşan trafiğe sinirlendiği iddia edilen A.G., yere devirdiği motosikletin benzin deposu kapağını açarak çakmakla ateşe verdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. A.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Trafiğe sinirlendi motosikletini ateşe verdi VİDEO