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Devlet Bahçeli: Ben nefsimi öne çıkartmam

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1 Manisa'daki sağanak evlerde göçük meydana getirdi Manisa genelinde devam eden sağanak yağış evlerde ver sokaklarda göçüklerin oluşmasına neden oldu.

2 12. olan İrem tarihimizin en iyisi oldu İrem Karamete, Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda 12. olarak şampiyona tarihinde kadınlar flöre kategorisindeki en iyi dereceyi elde etti.

3 Rap sanatçısı hayatını kaybetti 'XXXtentacion' sahne adıyla tanına Amerikalı rapçi Jahsey Dwayne Onfroy, Miami'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

4 Erdoğan gençlere Atak'ın üretim merkezini inceledi Ankara'da gerçekleşen Gençlik ve Teknoloji Buluşması'nda T129 Atak helikopterinin üretim yerini gezdi.

5 Polisten kaçarken trafiğe kızdı motosikletini yaktı Hatay'da plakası olmadığı için polislerden kaçan bir motosiklet sürücüsü trafikten çıkamadı. Trafik yoğunluğuna sinirlenen sürücü, aracını ateşe verdi.

6 Suudi Arabistan'da Corona virisünden 23 kişi öldü Dünya Sağlık Örgütü, Suudi Arabistan'da 4,5 ayda Corona virüsüne yakalanan 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.