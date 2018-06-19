taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.043
USD
4,7041
EURO
5,4692
ALTIN
193,52
PETR
75,4700

Polisten kaçarken trafiğe kızdı motosikletini yaktı

Hatay'da plakası olmadığı için polislerden kaçan bir motosiklet sürücüsü trafikten çıkamadı. Trafik yoğunluğuna sinirlenen sürücü, aracını ateşe verdi.

İHA | 19.06.2018 - 01:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Hatay'ın Antakya ilçesinde plakasız bir motosikletli polisten kaçmak isterken trafiğe takıldı.

MOTOSİKLETİNİ DEVİRİL YAKTI

Kurtuluş Caddesi’nde motosikletinin plakası olmadığı için polislerden kaçtığı iddia edilen A.G., caddede oluşan trafik nedeniyle polislerden kaçamadı.

Caddede oluşan trafiğe sinirlendiği iddia edilen A.G., yere devirdiği motosikletin benzin deposu kapağını açarak çakmakla ateşe verdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. A.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Trafiğe sinirlendi motosikletini ateşe verdi VİDEO

Polisten kaçarken trafiğe kızdı motosikletini yaktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'a selfie yağmuru

Erdoğan'a selfie yağmuru

17
Bahçeli: Reklam olsun diye aday olmam

Bahçeli: Reklam olsun diye aday olmam

64
İngiltere'de yaşayan Türk mühendis İstanbul'da öldü

İngiltere'de yaşayan Türk mühendis İstanbul'da öldü

7
Erdoğan gençlere Atak'ın üretim merkezini inceledi

Erdoğan gençlere Atak'ın üretim merkezini inceledi

0
Rap sanatçısı hayatını kaybetti

Rap sanatçısı hayatını kaybetti

0
Suudi Arabistan'da Corona virisünden 23 kişi öldü

Suudi Arabistan'da Corona virisünden 23 kişi öldü

1
Polisten kaçarken trafiğe kızdı motosikletini yaktı

Polisten kaçarken trafiğe kızdı motosikletini yaktı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM