23 uyuşturucu hapını kaçarken yuttu

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli R.E'nin esrar ve uyuşturucu hap sattığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
EKİPLERİ GÖRÜNCE KAÇTI
Saray Mahallesi Hacı Hamdioğlu Caddesi'nde uyuşturucu satmaya çalıştığı öne sürülen R.E, suçüstü yapan ekipleri görünce kaçmaya başladı.
Kaçarken 23 uyuşturucu hapı yutan R.E, kovalamaca sonucu yakalandı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi ettirilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.E. adliyeye sevk edildi.