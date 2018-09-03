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23 uyuşturucu hapını kaçarken yuttu

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisten kaçarken uyuşturucu hapları yutan kişi gözaltına alındı.

AA | 03.09.2018 - 14:51..
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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli R.E'nin esrar ve uyuşturucu hap sattığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

EKİPLERİ GÖRÜNCE KAÇTI

Saray Mahallesi Hacı Hamdioğlu Caddesi'nde uyuşturucu satmaya çalıştığı öne sürülen R.E, suçüstü yapan ekipleri görünce kaçmaya başladı.

Kaçarken 23 uyuşturucu hapı yutan R.E, kovalamaca sonucu yakalandı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi ettirilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.E. adliyeye sevk edildi.

23 uyuşturucu hapını kaçarken yuttu

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