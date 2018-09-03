23 uyuşturucu hapını kaçarken yuttu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz'de yapılması planlanan sondaj çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kadın, bebeğiyle polisten kaçarken trafiğin arasına girdi.

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Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gökhan Gönül şoku

Bursaspor maçında sakatlık yaşayan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili açıklama yapıldı.