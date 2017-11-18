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Polisten kaçmaya çalışan araçtan mermi kovanı çıktı

İstanbul Şişli'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kaza yaparak durdu.

18.11.2017 - 08:08
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Şişli'deki polis çevirmesinde 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polisten kaçmaya başladı. 2'si kadın 3 kişi ile yarım saat kadar polisle kovalamacaya giren sürücü Abdullah Furkan Kartal, kaza yaparak yakalandı.

Polisten kaçmaya çalışan araçtan mermi kovanı çıktı

DUR İHTARINA UYMADI

İçinde 2'si kadın 3 kişinin bulunduğu otomobil polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kovalamaca yaşandı.

Polisten kaçmaya çalışan araçtan mermi kovanı çıktı

ARKA KOLTUKTA MERMİ KOVANI

Yaklaşık yarım saat süre kovalamacanın ardından otomobil Bozkurt Caddesi'nde bir taksiye çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan 2 kadın araçtan inerek yaya olarak kaçtı.

Sürücü Kartal, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Otomobilde yapılan incelemelerde aracın arka koltuğunda mermi kovanı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisten kaçmaya çalışan araçtan mermi kovanı çıktı

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