Polisten kaçtı kaza yapıp yakalandı

Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı ile Altun Caddesi'nin kesiştiği noktada uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 06 LT 524 plakalı otomobili durdurmak istedi.

KAZADAN SONRA TAKİP YAYA OLARAK DEVAM ETTİ

Şüphelinin "dur" ikazına rağmen otomobiliyle kaçması üzerine polis, durumu telsiz anonsuyla diğer ekiplere bildirdi. Ekipler, şüphelinin kaçabileceği ASKİ, Hastaneler ve Zilli Dede Kavşağı'nda önlem aldı.

Şüpheli aracın peşinden bir süre ilerleyen polis ekibi, otomobil sürücüsünün Hastaneler Kavşağı'nda kaza yapmasının ardından Sümer Mahallesi'ne kaçması üzerine takibi yaya olarak sürdürdü.

Mahallenin ara sokaklarına girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı VİDEO



ALKOLLÜ ARAÇTA DA BENZİN VE YAĞ SIZINTISI VAR

Alkollü olduğu için polisten kaçtığı ileri sürülen ve ismi belirtilmeyen sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazanın ardından otomobilden yağ ve benzin sızıntısı olması nedeniyle önlem amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Trafiğe bir süre kapanan yol, belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yeniden açıldı.