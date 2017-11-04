taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8881
EURO
4,5130
ALTIN
158,77
PETR
62,0700

Polisten üniversitelerin çevrelerinde güvenlik uygulaması

Ülke genelindeki üniversitelerin çevrelerinde yapılan uygulamada, 107 bin 771 kişi ve 2 bin 591 umuma açık yer kontrol edildi.

04.11.2017 - 02:09
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye genelinde üniversitelerin çevrelerinde dün "Güvenli Eğitim Uygulaması" yapıldı.

Polisten üniversitelerin çevrelerinde güvenlik uygulaması

ÖĞRENCİLERİN UĞRAK YERLERİ DENETLENDİ

Uygulama kapsamında, öğrencileri her türlü zararlı unsurlardan uzak tutmak, eğitim ve öğretimi güvenli bir ortamda sağlamak amacıyla üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren kafeler, elektronik oyun salonları, internet salonları, park ve bahçeler denetlendi.

Uygulamaya narkotik, asayiş, terörle mücadele ve ilgili şube müdürlüklerinden 3 bin 353 ekip, toplam 11 bin 446 personel katıldı. Ayrıca uygulamada, 12 dedektör köpek de kullanıldı.

Uygulama kapsamında 107 bin 771 kişi ve 2 bin 591 umuma açık yer kontrol edildi.

Polisten üniversitelerin çevrelerinde güvenlik uygulaması

184 FİRARİ YAKALANDI, 68 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekiplerce, 465 kişiye adli ve idari işlem uygulanırken, hakkında yakalama kararı bulunan 184 kişi yakalandı, çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 68 kişi gözaltına alındı.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 9 bin 140 araçtan 356'sına cezai işlem uygulandı, 62'si trafikten men edildi. Söz konusu araç ve sürücülere eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle 227 bin 813 lira ceza kesildi.

Polisten üniversitelerin çevrelerinde güvenlik uygulaması

ELE GEÇİRİLEN YASA DIŞI MALZEMELER

Şahısların üzerilerinde, araçlarda ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 17 fişek, 4 kesici ve delici alet, 5 gram eroin, 92 gram esrar, 2 gram bonzai, bir uyuşturucu hap ve 396 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Açıklamada, 172 yıldır vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışan Türk Polis Teşkilatı'nın, gençlerin etkilenebileceği her türlü zararlı unsurdan uzak tutulması ve güvenli bir eğitim ve öğretim hayatı sürdürebilmelerini sağlamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Muğla'da 12 kaçak yakalandı
Muğla' nın Marmaris İlçesi'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyeli 12 kaçak yakalandı
Kastamonu'da kaza yapan otobüsten 127 kaçak çıktı
Hanönü ilçesinde maddi hasarlı kazaya karışan otobüste, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 127 kaçak yakalandı.
2 aylık bebek sünnet için girdiği ameliyatta öldü
Adapazarı'nda özel bir hastanede sünnet edilen Ömer Halis Demir, anestezi sonrası yaşamını yitirdi.
Ankara'da pompalı tüfekli saldırı
Ankara'da kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından bir araca pompalı tüfekle ateş açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

36
İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı

İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı

40
Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

11
Ankara'da pompalı tüfekli saldırı

Ankara'da pompalı tüfekli saldırı

14
ABD'de Barzani'ye müzakere yapın çağrısı

ABD'de Barzani'ye müzakere yapın çağrısı

5
2 aylık bebek sünnet için girdiği ameliyatta öldü

2 aylık bebek sünnet için girdiği ameliyatta öldü

29
ABD Somali'de DEAŞ hedeflerini vurdu

ABD Somali'de DEAŞ hedeflerini vurdu

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM