Polisten Zeytin Dalı Harekatı'na kan bağışı desteği

Antakya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde gerçekleşen kan bağışında 375 personel, kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin ve Türkiye’nin güneyinde düzenlediği operasyona ellerinden geldiği kadar destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

"ONLARIN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İÇİN..."

Karabörk, şimdilik kanlarını poşete koyup desteklerini gösterip yeri geldiğinde kanlarıyla bu vatanın her karışında mücadeleye hazır olduklarını göstermek amacıyla böyle bir kampanya düzenlediklerini belirterek, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin ve ülkemizin güneyine yapmış olduğu operasyonla ilgili olarak biz de Hatay, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerimizde cephe gerisinde elimizden geldiği kadar onlara destek vermeye çalışıyoruz. Kahraman silahlı kuvvetlerimiz tarih boyunca olduğu gibi kahramanlık destanı yazmak üzere sınırımızın ilerisinde mücadele ediyorlar. Biz de bu mücadeleye elimizden geldiğince katkı sunmak amacıyla personelimizin yaklaşık dörtte biriyle kan vererek onların tedavisinde ve onların yanında olduğumuzu göstermek, şimdilik kanlarımızı poşete koyup desteğimizi gösterip yeri geldiğinde kanlarımızla bu vatanın her karışında mücadeleye hazır olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir kampanya düzenledik. İnşallah faydası olur.” dedi.