Polonezköy Muhtarı da Cumhurbaşkanı'yla Polonya'da

Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslar için gittiği Polonya'da kafilenin içinde ilginç bir isim de yer alıyor.

POLONEZKÖY MUHTARI DA POLONYA'DA

Erdoğan'ın ziyaretinde İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Polonezköy Mahallesi'nin Muhatarı Frederik Novvicki de yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI MEVKİDAŞINI POLONEZKÖY'E DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla düzenlediği ortak basın toplantısında konuyla ilgili şunları söyledi; "Bizim bir Polonezköyümüz var. Çok şirin bir köy. İstanbul Büyükşehir olunca orası köy olmaktan çıktı, mahalle oldu. Şirin bir mahalledir, şıktır. Muhtarımız da bizimle birlikte bu seyahatte yer aldı. Sayın Cumhurbaşkanı'na dedim; "İstanbul'a geldiğinde oraya gidelim, orayı yerinde görmenizi isterim" "Duydum güzelmiş." diyor. Ben diyorum ki "duymak yetmez, görün gördüğünüzde çok daha mutlu olacaksınız." Hakikaten şirin, butik bir mahalle. Böyle bir özelliği var."

Polonezköy Muhtarı da Cumhurbaşkanı'yla birlikte Polonya'da VİDEO

POLONEZKÖY'ÜN TARİHİ

Peki, Polonya ile Polonezköy arasındaki bu bağ nereden geliyor. Konu elbette sadece isim benzerliğiyle alakalı değil.

1772–1795 yılları arasında Polonya toprakları Rusya, Avusturya ve Prusya arasında paylaşılmıştır. Takip eden 123 sene boyunca Polonya bağımsızlığını kaybetmiştir.

Bu süreçte özellikle Rusya’ya karşı 1830 yılında büyük bir ayaklanma başlamıştır. Ancak ayaklanmanın başarısızlıkla son bulması ile büyük bir göç başlamıştır. Göç edenlerin büyük kısmı başta Fransa olmak üzere çeşitli Avrupa kentlerine gitmiştir. Ulusal ayaklanmalarda başarısızlığa uğrayan liderlerinin bazıları da Osmanlı İmparatorluğu’na sığınmışlardır ve mücadelelerine Osmanlı İmparatorluğu’nda devam etmişlerdir.

Bu arada Prens Adam Czartoryski Paris’te 1833 yılında Namık Paşa ile göçmenlerin Osmanlı topraklarına yerleşmeleri için ilk olarak görüşmelerde bulunmuştur. Ancak bu planlar gerçekleşememiştir. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılmakta olan reform hareketleri (1839 Tanzimat Fermanı) Polonyalı göçmenlerin faaliyetleri için uygun şartlar yaratmıştır. Bunun yanında 1841 yılında imzalanan Londra Antlaşması, Rusların Türkiye’deki etkinliklerinin kısmen sınırlandırılmasına yol açmıştır.

Bu gelişmeler üzerine Polonya devlet adamı ve göçmen topluluğu önderi Prens Adam Czartoryski merkezini Paris’te kurduğu siyasi göçmen birliğine bağlı olarak İstanbul’da bir Doğu Ajansı açmış ve yöneticiliğini Michal Czajkowski’ye vermiştir. Czajkowski İstanbul’un yakınında bulunan Lazaryen rahipleriyle irtibata geçerek bu rahiplerin sahip oldukları çiftlik topraklarında Polonyalılar için sığınak oluşturulmasını gündeme getirmiştir.

1842 yılında Prens Adam Czartoryski’nin girişimleriyle imzalanan antlaşma sonucunda bu topraklar süresiz olarak kiralanmış ve Polonyalı yerleşimcilerin kullanımına verilmiştir . Yine 1842 yılında köye dini törenle “Adampol” adı verilmiştir.



Polonezköy Mahallesi Muhtarı Frederik Novvicki

19. yy. sonunda yerleşimcilerden ölenler olmasına rağmen köyde 150 kişiden fazla nüfusun olduğu belirtilmektedir. Köy nüfusunun ez fazla olduğu dönemde 220’ye ulaştığı tahmin edilmektedir.

1908 yılında Adampol, diğer Türk köyleriyle hak ve görevler konusunda eşit konuma getirilmiştir. 1918 yılında Polonya bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye’deki siyasi göçmenlerin bir bölümü Polonya’ya geri dönmüştür.

O tarihte Türkiye’de kalan 200 kişinin büyük bir bölümü Polonezköy’de oturmaktadır. Cumhuriyet’in kurulmasından sonra “Adampol” resmi olarak “Polonezköy” ismini almıştır. Daha sonra 1938 yılında köy sakinlerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiştir.

Günümüzde Polonezköy nüfusu içerisinde en önemli grubu Tokatlılar oluşturmaktadır. Ancak, ne İstanbullu zenginlerin köye yerleşmesi ne de Tokatlıların nüfus çoğunluğunu oluşturması köyün Leh karakteristiğini değiştirmemektedir.

Örneğin, köyün muhtarlığı seçiminde Leh kökenli olanlar dışındakilerden aday çıkmamakta ve köy yönetiminin Leh kökenli olanlar tarafından yürütülmesi sağlanmaktadır.