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Polonya ABD ülkesine üs kursun istiyor

ABD'nin ülkesine üs kurmasını isteyen Polonya bunun için 2 milyar dolar vermeye hazır.

Haber Merkezi | 02.10.2018 - 07:39..
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Sieci gazetesine demeç veren Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, temmuz ayındaki NATO zirvesinde Trump'la Polonya'da daimi ABD üssü kurma fikrini istişare ettiğini belirtti.

"TRUMP ÖNCE TEPKİ VERMEDİ"

Trump'a "Sayın Başkan, Polonya'da daimi ABD üssünün açılmasını isteriz" dediğini anlatan Duda, ABD Başkanı'nın kafasını salladığını fakat bir tepki vermediğini kaydetti.

2 MİLYAR DOLARI DUYUNCA KONUŞMA DEĞİŞTİ

Ancak üssün hazırlanması için 2 milyar dolar ayırmaya hazır olduklarını eklediğinde Trump'ın gözlerinin parladığını belirten Duda, bunun ardından konuşmanın tamamen farklı bir hal aldığını vurguladı.

Polonya ABD ülkesine üs kursun istiyor

ABD ÜSSÜNÜ MEMNUNİYETLE KARŞILAYACAĞINI BELİRTMİŞTİ

Ağustos ayı ortasında Trump'la görüşmesinin ardından konuşan Duda, Polonya'da kurulacak bir ABD üssünü memnuniyetle karşılayacaklarını belirtmişti.

Üssü 'Trump kalesi' olarak adlandıracaklarını ifade eden Duda, "Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bu kararın hem Polonya hem de ABD çıkarlarıyla örtüşeceğini düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

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