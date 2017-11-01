taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.046
USD
3,8154
EURO
4,4414
ALTIN
156,84
PETR
61,6700

Polonya'da korkunç tren kazası

Polonya'da bir hemzemin geçit üzerinde tren kazası meydana geldi, küçük bir çocuğa tren çarptı.

01.11.2017 - 14:42
  1. Haberler
  2. Dünya

Polonya'da korkunç bir tren kazası meydana geldi. Hemzemin geçit üzerinden geçmekte olan bir tren, geçiş yaştığı sırada yola küçük bir kız çocuğu atladı. Sağına soluna bakmadan karşıya geçen kıza tren çarptı.

Trenin çarptığı genç kız metrelerce uçtu - VİDEO

METRELERCE UÇTU

Kız çocuğunun yola atladığı sırada tren hızla geçit üzerine girmiş, ilerliyordu. O sırada dikkat etmeden yola atlayan kız koşarak karşıya geçmeye çalışırken tren çarptı.

Polonya'da korkunç tren kazası

Trenin çarptığı genç kız metrelerce uçtu, kafa üstü yere düştü. Kazanın şokuyla karşıda duran adam bir anda ne olduğunu bile anlayamazken daha sonra kazazede kızın yanına gidip yardım etmeye çalıştı. Olayın ardından küçük kız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Polonya'da korkunç tren kazası

İlginizi Çekebilir
Trump'ı görevden uzaklaştırma kampanyasına 1 milyon imza
ABD'li milyarder Tom Steyer'ın, ABD Başkanı Trump'ın görevden uzaklaştırılması için başlattığı kampanyada imzacı sayısı 1 milyonu geçti.
TV sunucusu Wendy Wililams canlı yayında bayıldı
Cadılar Bayramı kostümüyle programını sunan Wendy Williams, canlı yayında baygınlık geçirdi.
İngitere'de bir tecavüz skandalı da İşçi Partisi'nden
İngiltere'de patlak veren cinsel saldırı skandalları İşçi Partisi'nde de olduğu öğrenildi.
Kuzey Kore: Trump akıl hastası
Pyongyang'dan yapılan açıklamada Trump ile ilgili sert bir eleştiri yer aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstifa eden Edip Uğur Sözcü'ye konuştu

İstifa eden Edip Uğur Sözcü'ye konuştu

295
ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

51
Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

40
Osman Kavala tutuklandı

Osman Kavala tutuklandı

116
HDP'li Hüda Kaya vatansever olduğuna inanıyor

HDP'li Hüda Kaya vatansever olduğuna inanıyor

198
Meclis Başkanı Kahraman yeni binayı anlattı

Meclis Başkanı Kahraman yeni binayı anlattı

537
Müjdat Gezen'den Atatürk'ü eleştirenlere sert sözler

Müjdat Gezen'den Atatürk'ü eleştirenlere sert sözler

559
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM