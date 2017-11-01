Polonya'da korkunç tren kazası

Polonya'da korkunç bir tren kazası meydana geldi. Hemzemin geçit üzerinden geçmekte olan bir tren, geçiş yaştığı sırada yola küçük bir kız çocuğu atladı. Sağına soluna bakmadan karşıya geçen kıza tren çarptı.

Trenin çarptığı genç kız metrelerce uçtu - VİDEO

METRELERCE UÇTU

Kız çocuğunun yola atladığı sırada tren hızla geçit üzerine girmiş, ilerliyordu. O sırada dikkat etmeden yola atlayan kız koşarak karşıya geçmeye çalışırken tren çarptı.

Trenin çarptığı genç kız metrelerce uçtu, kafa üstü yere düştü. Kazanın şokuyla karşıda duran adam bir anda ne olduğunu bile anlayamazken daha sonra kazazede kızın yanına gidip yardım etmeye çalıştı. Olayın ardından küçük kız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.