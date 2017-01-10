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Polonya'da 1 günde 6 kişi donarak öldü

Polonya'da soğuk havanın etkisiyle 1 günde 6 kişi donarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 10.01.2017 - 20:03
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Polonya'da soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkilerken bir günde 6 kişi aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybetti. Polonya Hükümeti Güvenlik Merkezinden (PRC) yapılan açıklamaya göre bir gün içinde altı kişi donarak öldü.

EKSİ 30 DERECELERİ GÖRDÜ

Eksi 30 derecenin ölçüldüğü Polonya'da perşembe gününden beri 28, 1 Kasım'dan beri 71 kişi dondurucu soğuktan dolayı hayatını kaybetti. Polonya basınına göre, başkent Varşova'da belediyeler ve çeşitli yardım kuruluşları bin 500 kişilik barınma imkanı sağlamasına rağmen evsizlerin yüzde 98'i sağlanan imkanlardan faydalanamadığını iddia ediyor.

SOĞUKLARDA YANGINLARDA ARTTI

Ülke genelinde perşembeden bu yana evlerde çıkan bin 500 yangında 14 kişi öldü, 73 kişi yaralandı.

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