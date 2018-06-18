taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.456
USD
4,7182
EURO
5,4697
ALTIN
194,52
PETR
73,8900

Polonya’da feci kaza: 2 ölü, 27 yaralı

Polonya’da yaşlıları geziye götüren otobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

İHA | 18.06.2018 - 12:45..
  1. Haberler
  2. Dünya

Polonya’nın Bodzanow kentinden Gdansk’e gitmekte olan gezi otobüsü Konstantynowo şehri yakınlarında kaza yaptı.

Polonya’da feci kaza: 2 ölü, 27 yaralı

2 ÖLÜ 27 YARALI

Bilinmeyen bir sebeple karşı şeride geçen otobüs yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 65 yaşlarında 2 kadın yolcu hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevkedilirken, ağır yaralılar ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Diğer yaralıların da ambulanslarla Kujawsko-Pomorskie bölgesindeki hastanelere kaldırıldığı kaza sonrası polisin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Otobüs Bodzanow kentindeki Yaşlılar Kulübü üyesi 50 kişiyi Gdansk gezisine

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

263
İzmir'de seçmenin nabzı tutuldu

İzmir'de seçmenin nabzı tutuldu

110
Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

134
Çin'den 24 Haziran açıklaması: İstikrar korunmalı

Çin'den 24 Haziran açıklaması: İstikrar korunmalı

63
Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

113
Alman medyasında yayınlanan Erdoğan analizi

Alman medyasında yayınlanan Erdoğan analizi

123
TSK'da yeni askerlik modeli

TSK'da yeni askerlik modeli

115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM