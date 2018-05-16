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Polonya’da polisten kaçan çıplak çete üyesi camdan düştü

Polonya’da polisin uyuşturucu çetesine yönelik düzenlediği operasyonda çıplak halde kaçmak isterken camdan düşen çete üyesi yaralandı.

İHA | 16.05.2018 - 12:30..
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Polonya’nın Wolomin kentinde polis, eroin, kokain, marihuana, amfetamin gibi çeşitli uyuşturucu maddelerin üretim, tedarik ve satışını gerçekleştirdiği tespit edilen çeteye dün helikopter destekli operasyon düzenledi.

Polonya’da polisten kaçan çıplak çete üyesi camdan düştü

16 KİŞİ YAKALANDI

Aynı zamanda hırsızlık, yağma ve silah ticareti faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen çeteye yönelik operasyona aralarında terörle mücadele ekiplerinin de yer aldığı 115 polis katıldı. Varşova ve Wolomin’de 34 farklı adrese yapılan baskında 16 kişi gözaltına alındı.

Polonya’da polisten kaçan çıplak çete üyesi camdan düştü

POLİSLERİN ARASINA DÜŞTÜ

Şüphelilerden biri, polis binaya girmeye çalıştığı esnada üstünü bile giyinmeye vakit bulamadan kaçmaya kalkıştı.

Tüm kaçış yolları polislerce tutulan şüpheli, etrafı sarılı olduğu için camdan kaçmaya çalıştı. Ancak dengesini kaybeden çıplak haldeki çete üyesi polislerin arasına düştü.

Polonya’da polisten kaçan çıplak çete üyesi camdan düştü

KOL VE AYAKLARINDA KIRIKLARI VAR

O anları ise binadaki güvenlik kameraları kaydetti. Polisin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan zanlının kol ve ayaklarında kırıklar olduğu tespit edildi. Zanlının hastanede tedavisi devam ederken, yaşları 29 ile 64 arasında değişen diğer şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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