Polonya'da savaş uçağı düştü

Yerel medyada yer alan haberlere göre, başkent Varşova yakınlarındaki Minsk Mazowiecki askeri havaalanına geri dönmekte olan Rus yapımı MiG-29 savaş uçağı yere çakıldı.

"PİLOT ATLAMAYI BAŞARDI"

Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, uçak yere çakılmadan önce pilotun atlamayı başardığını ve kazanın sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

RMF FM radyosunun haberine göre ise uçağın enkazı, itfaiyeciler ve orman yetkilileri tarafından Minsk Mazowiecki'ye 15 kilometre uzaklıkta bulundu.