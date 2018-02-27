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Polonya'da soğuk hava 53 can aldı

Polonya'da şiddetli soğuklar etkili oluyor. Kasım ayından bu yana hipotermiden 53 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 27.02.2018 - 15:47..
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Polonya, bahara sayılı günler kala İskandinav soğuklarıyla boğuşuyor. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının gündüz eksi 13 civarında seyrettiği ülkede hissedilen sıcaklık ise eksi 26.

POLONYA'DA DONDURUCU SOĞUKLAR

Birkaç gündür ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar, ölümleri de beraberinde getirdi. Soğuğun rekor düzeye çıktığı önceki gece, 5 kişi donarak hayatını kaybetti.

Polonya'da soğuk hava 53 can aldı

53 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede hafta sonundan bu yana donarak hayatını kaybeden kişi sayısı 12 olurken, kasım ayından beri hipotermi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 53 oldu.

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