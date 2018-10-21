Polonya'da yerel seçimler için halk sandık başında

Polonya'da 47 bin il, ilçe ve belde belediye encümeni ile 2 bin 500 belediye başkanının belirleneceği seçimlerde oy kullanma işlemi sabah 07.00’da başladı. 37 milyonu aşkın nüfusa sahip ülkede 30 milyon 200 bin seçmenin oy kullanacağı seçimlerde oy verme işlemi saat 21.00’de sona erecek.

İlk turda belediye başkan adaylarının hiçbirinin yüzde 50 oranında oy alamadığı il, ilçe ve beldelerde ise 4 Kasım 2018 tarihinde seçimlerin ikinci turu gerçekleştirilecek.

MÜCADELENİN YANSIMASI OLACAK

Polonya yerel seçimleri 3 yıldır iktidarda olan milliyetçi-muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ile ana muhalefet partisi Vatandaş Platformu (PO) ve müttefiği Modern Parti (Nowoczesna) arasındaki mücadelenin de yansıması olacak. Son bir kaç yıldır toplumun oldukça kutuplaştığı Polonya’da seçim sonuçlarının önümüzdeki dönem ülke siyasetine de ışık tutması bekleniyor.

TÜM PARTİLER İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

2019 Mayıs ayında gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimleri, 2019 sonbaharındaki parlamento seçimleri ve 2020 yazında gerçekleşmesi beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yerel seçimler ülkedeki tüm siyasi partiler için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda başkent Varşova başta olmak üzere Krakow, Gdansk, Wroclaw ve Poznan gibi metropoller tüm partiler için ayrı bir önem taşıyor.

Rafal Trzaskowski’nin PO’nun adayı, Patryk Jaki’nin PiS adayı olarak yarıştığı Varşova’da seçimlerin ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Önceki dönem PO’dan seçilen Pawel Adamowicz’in partisinin bu seçimlerde eski Cumhurbaşkanı Lech Walesa’nın oğlu Jaroslaw Walesa’yı aday göstermesinin ardından belediye başkanlığına bağımsız olarak adaylığını koyduğu Gdansk şehri de başkanlık yarışının kıyasıya geçeceği bir başka il olacak.

JASKOWİAK'IN İLK TURDA KAZANMASI BEKLENİYOR

Anketlere göre Poznan’da PO’nun adayı Jacek Jaskowiak’ın ilk turda kazanması beklenirken, Krakow’da kenti 2002 yılından beri yöneten, sol çevreler ve PSL partisince desteklenen bağımsız aday Jacek Majchorowski’nin ise ilk turda alması beklenen yüzde 45 oy oranı nedeniyle ikinci turda seçilmesi öngörülüyor.