Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

Polonya'nın güneyinde Jastrzebie-Zdroj kasabasındaki bir madende dün yaşanan sarsıntı sonucu oluşan göçükte mahsur kalan madencilerden ikisinin cesedine ulaşıldı.

Polonya'daki maden göçüğünde kalan 3 işçi için seferberlik

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Düğünden dönen aileyi taşıyan araç kaza yaptı

İstanbul'da düğünden dönen bir aileyi taşıyan minibüs kaza yaptı. Aileden birçok kişi yaralanırken, araçta sıkışanları itfaiye erleri kurtardı.