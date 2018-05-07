Polonya'daki maden göçüğünde kalan 3 işçi için seferberlik

Jastrzebie Kömür Şirketi Müdürü Daniel Ozon, bir doktorun, göçükten çıkarılan 2 madencinin öldüğünü doğruladığını aktardı. Mahsur kalan madencilerden ikisi daha sonra kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.
ARAMA ÇALIŞMALARINA 200 İŞÇİ KATILDI
Ozon, göçük altında mahsur kalan diğer 3 madenciyi kurtarmak amacıyla yürütülen çalışmalara 200'den fazla işçinin katıldığını ifade etti.
Kurtarma ekiplerinin, güvenli şekilde ilerleyebilmek için madende biriken metan gazı seviyesini azaltmak amacıyla etkilenen bölgeye hava bastığını söyleyen Ozon, bugün öğleden sonra yaşanan küçük çaptaki sarsıntının daha fazla metan gazı salınımına yol açması nedeniyle çalışmaların kısa süreliğine aksadığını bildirdi.