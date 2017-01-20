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Polonya'dan kış daveti

Krakov'da daha ilk kar tanesi düşerken şömineler yakılmaya hazırdır. Peki siz Polonya tatiline hazır mısınız...

20.01.2017 - 17:42
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  2. Seyahat

Şehri ziyaret eden Gülden Akıncı, Skylife Dergisi'ne bir gezi yazısı hazırlayarak Polonya'yı anlattı: Polonya'ya kar yağmaya başladığında, bilin ki herkes yerini çoktan almıştır.

Polonya'dan kış daveti

Varşova'daki Łazienki Park'ın sincapları ağaç kovuklarında, eldiven satıcıları tezgâhlarının başında, kâğıttan kesilmiş beyaz melekler pencere önlerinde, ahşap heykel ustası Eugeniusz Zegadło atölyesinde, ışıklı kış süslemeleri sokaklardadır.

MUMLAR YAKILIYOR

Ama Polonya'da kar yağmaya başladığında en renkli günler Slovakya sınırındaki Tatra Dağları'nın eteğine kurulmuş Zakopane'de yaşanıyor. Ahşabı dantel gibi işleyen ustaların eseri olan evlerin pencere önlerinde geceleri mumlar yakılıyor.

Polonya'dan kış daveti

KAYAKSEVERLER OTELLERİ DOLDURUYOR

Adeta bir masal köyüne dönüşen kasabada Noel'den mart ayının sonuna kadar büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Polonya içinden ve komşu ülkelerden gelen binlerce kayaksever otelleri dolduruyor. Zakopane'nin çarşısında gezerken kayak için gerekli tüm malzemelerin, botların, snowboard, yün şapka, eldiven ve montların uygun fiyatlarla satıldığını görüyor ve eksiklerimi tamamlıyorum.

Lokantalarda büyük bir coşku var; keman çalan müzisyenlere dağ türküleriyle eşlik ediyor müşteriler. Tatra Dağları’nda büyüyen koyunların sütünden üretilen oscypek’ler (tütsülenmiş peynir) sokaklardaki tezgâhlarda yerini almış; ayaküstü tadına bakıyorum.

Polonya'dan kış daveti

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