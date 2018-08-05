taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.610
USD
5,0821
EURO
5,8805
ALTIN
198,35
PETR
73,3600

Polonya'nın en zengini yatıyla Bodrum'da

Polonya'nın en zengin iş insanlarından, 3 yıl önce hayatını kaybeden Jan Kulczyk'ın eşi, kızı ve gelini tatil için Bodrum'a geldi.

DHA | 05.08.2018 - 16:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Polonya'nın en zenginleri listesinin başında yer alan, ​3 yıl önce yaşamını yitirinen Kulczyk Holding'in patronu Jan Kulczyk'ın moda tasarımcısı eşi Grazyna Kulczyk, kızı Dominika Kulczyk ve gelini Harice Kulczyk ile bugün öğle saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan tatil için Bodrum'a geldi.

90 METRELİK ULTRA LÜSK YAT

Kulczyk ailesinin içinde mini denizaltısı, su sporları merkezi, 3 yüzme havuzu , sinema salonu, fitness merkezi ve üzerinde helikopteri bulunan 90 metrelik ultra lüks yatı Yalıkavak Marina'ya demirledi. Lüks motoryat, büyüklüğü nedeniyle limana yanaşmakta güçlük çekti.

Polonya'nın en zengini yatıyla Bodrum'da

BODRUM'DA 3 GÜN TATİL

34 personeli bulunan yat, ilgi odağı oldu. Grazyna Kulczyk, yattaki yakınları ile bir süre güneşlenip, su sporları yaptı. Daha sonra Bodrum'un cennet koylarını helikopterle gezen Kulczyk ailesinin 3 gün ilçede tatil yapacağı ifade edildi. Ardından tatillerine Hisarönü Körfezi ve Yunan Adaları'nda devam edecek ailenin yatlarına 800 bin TL'lik yakıt ve 400 bin TL'lik çeşitli gıda maddesi ikmali yapıldı.

Polonya'nın en zengini yatıyla Bodrum'da

Polonya'nın en zengini yatıyla Bodrum'da

Polonya'nın en zengini yatıyla Bodrum'da

Polonya'nın en zengini yatıyla Bodrum'da

Polonya'nın en zengini yatıyla Bodrum'da

Polonya'nın en zengini yatıyla Bodrum'da

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi

164
Haluk Levent vegan olmama sebebini anlattı

Haluk Levent vegan olmama sebebini anlattı

154
Maduro'ya suikast düzenlenirken askerler kaçıştı

Maduro'ya suikast düzenlenirken askerler kaçıştı

132
Maduro saldırganların ABD'de yaşadığını söyledi

Maduro saldırganların ABD'de yaşadığını söyledi

97
Rize'de dere yatağı üzerindeki yapılar

Rize'de dere yatağı üzerindeki yapılar

101
Vatan Partisi Suriye Ordusu'na mesaj gönderdi

Vatan Partisi Suriye Ordusu'na mesaj gönderdi

67
Emina Jahovic boşandıktan sonra ilk kez konuştu

Emina Jahovic boşandıktan sonra ilk kez konuştu

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM