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Pomelo nedir

Çin Greyfurdu, ağaç kavunu ya da şadok olarak bilinen Pomelo meyvesi, kalın ve sert kabuklu, besin değeri yüksek ve oldukça yararlı bir meyvedir.

Özel Haber | 09.01.2018 - 17:40..
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Manavlarda ve marketlerde sıklıkla karşımıza çıkmaya başlayan ve artık hayatımızın bir parçası haline gelen pomelo meyvesi, ülkemizde Çin Greyfurdu, ağaç kavunu ya da  şadok  olarak bilinmektedir.

POMELO NASIL BİR MEYVEDİR

Bir turunçgil olan pomelo, greyfurt tadındadır. Hemen hemen erişmemiş hali bir olgun greyfurt boyutunda olan Pomelo'nun çapı 20-25 santimetreyi ağırlığı ise 2 kilogramı bulabilmektedir.

Pomelo nedir

Sarı, pürüzsüz bir kabuğa sahip olan pomelo diğer turunçgillere göre daha az ekşi ve acımtırak, meyvesi ise şekerli bir yapıdadır.,

POMELO'NUN FAYDALARI

Turunçgiller arasındaki en değerli besin oranlarına sahip olan Pomelo, içeriğindeki hesperedin glikoziti sayesinde kılcal damarları güçlendirir, sindirim sistemini çalıştırır, kabızlığı önler, soğuk algınlığına iyi gelerek hastalık riskini azaltır.Pomelo nedir

Bunlarla birliktte diğer turunçgillere göre daha az asidik bir tadı bulunan Pomelo, mideyi rahatsız etmeyeceği gibi, mide rahatsızlıklarını önlemektedir. Bunlar haricinde yaşlanmayı önleme, hücre yenilenmesi ve kırışıklığı önleyici yapısı ile kolojen etkisi yapmaktadır.

POMELO'NUN TÜKETİLMESİ

Pomelo meyvesi pasta, şeker, reçel yapımında kullanıldığı gibi bazı yerlerde meyve çayı olarak da kullanılmaktadır. Özellikle Akdeniz bögesindede üretimine başlanan Pomelo kabuğundan hamur işleri, çikolata ve yemek sosu yapılabildiği gibi, meyve olarak direkt tüketilebilmektedir.

Pomelo meyvesinin 200 gramı yaklaşık 76 kalori olduğu için doyuruculuğu ile diyet besin olarak tavsiye edilmektedir. Ancak bir uyarı yaprak olarak günlük ortalama tüketim miktarı 40 gramı geçmemelidir.

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