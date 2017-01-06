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POMEM'de eğitim süresi 4 aya indirildi

POMEM'de eğitim süresinin 6 aydan 4 aya indirilmesini içeren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA | 06.01.2017 - 05:44
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Buna göre, yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen "POMEM'lerde 6 aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir." ifadesi, "POMEM'lerde 4 aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir." olarak değiştirildi.

Yönetmeliğin 7'nci maddesinde yapılan değişiklikte ise "POMEM'lerde eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az 6 aydır." ifadesindeki "6 ay" ibaresi de "4 ay" olarak düzenlendi.

Ayrıca yönetmeliğe eklenen geçici madde ile halen eğitim-öğretime devam eden öğrenciler için de bu yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı belirtildi.

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