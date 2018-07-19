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POMEM mezuniyet töreninde Diriliş müziği çaldı

Polis adayları Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 21. mezuniyet töreninde mesleğe adım atmanın sevincini yaşadı.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 12:19..
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POMEM mezuniyet töreninde Diriliş müziği çaldı

İstanbul Arnavutköy'deki POMEM 21. mezuniyet töreni güzel görüntülere sahne oldu.

21'den geriye sayan polis adayları kepleri havaya fırlatarak büyük bir sevinç yaşadı.

DİRİLİŞ MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE...

Keplerin havaya fırlatılmasıyla birlikte salonda Diriliş müziği yankılandı.

Arnavutköy Pomem 21.dönem mezuniyet töreni-VİDEO

MESLEĞE BAŞLAMANIN GURURU

Polis adayları birbrilerine sarılarak mesleğe başlamanın gururunu yaşadı.

POMEM mezuniyet töreninde Diriliş müziği çaldı

ŞEHİT SEVDA GÜNGÖR'E DİKKAT ÇEKTİ

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Törende şehitleri anarken özellikle şehit Sevda Güngör'ün ismini ifade ettiğini belirten Soylu, "Güzel bir tevafuk. Bugün de sizlerle, onun isminin verildiği bu salonda buluşmak nasip oldu. Cenab-ı Allah bütün 15 Temmuz şehitlerimize, terörle mücadele ederken veya suçlularla, kötü insanlarla, kötülükle mücadele ederken, bu millet uğruna, bu bayrak uğruna, bu vatan uğruna şehit düşmüş bütün evlatlarımıza, polisimize, jandarmamıza, askerimize, korucumuza, gani gani rahmet eylesin. Bizleri şefaatlerinden mahrum eylemesin. Cenab-ı Hak bizlere tekrar böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

POMEM mezuniyet töreninde Diriliş müziği çaldı

"SADECE İŞ BAHİBİ OLMAK İÇİN BURADA DEĞİLLER"

Salonda bulunan polis adaylarını sadece "kadro alsınlar veya iş sahibi olsunlar" diye değil, bu ülkenin çok ihtiyacı olduğu için emniyet teşkilatına aldıklarını dile getiren Soylu, dünyada kötülüklerin ve suçun arttığını, kötü insanların boş durmadığını, suç örgütlerinin her gün yeni bir suç, yeni bir acı icat ettiklerini aktardı.

POMEM mezuniyet töreninde Diriliş müziği çaldı

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