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Pompalı tüfekle asker uğurladılar

Eyüp'te bir grup gencin asker uğurlama eğlencesi, pompalı tüfekle yere ateş eden bir kişi yüzünden kana bulandı.

03.08.2017 - 16:45
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Kalabalık bir grup, önceki gece askere gidecek arkadaşlarını uğurlamak için İstanbul Eyüp'teki Karadolap Mahallesi'ndeki parkta toplandı. İddiaya göre, grup içinde bulunan M.K. ile Ö.A. pompalı tüfeklerle zaman zaman havaya ateş açtı.

Pompalı tüfekle asker uğurladılar

YERE ATEŞ ETTİ

Asker uğurlamasının ardından grup dağılmaya başladı. M.K. çocuklarla dolu oyun alanının yanından geçtiği sırada pompalı tüfekle yere bir el ateş etti. Yerden seken saçmalardan dolayı parktaki bankta oturan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

O anlar  parkın güvenlik kameralarına da yansıdı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Yaralılar Ferhat Turan, Ercan Turan, Kader Balkır, Yıldızsu Unus, İnci Kaya ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 5 yaşındaki Yıldızsu Unus'un sol gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Pompalı tüfekle asker uğurladılar VİDEO

Pompalı tüfekle asker uğurladılar

"YÜZDE 80-90 GÖZÜNÜ KAYBETME OLASILIĞI VAR"

Yıldızsu kucağındayken olayın yaşandığını söyleyen anneannesi Meryem Kaya, "Asker kutlaması saat 20.00'da başladı. 2 saat sürdü. Asker eğlencesi tamamen bitti. Gençler dağılmaya başladı. Bitmesiyle bizim kalkmamız bir olacaktı. O anda silah patladı, tam önümde oldu. Torunumun durumu iyi değil. Gözünü yüzde 80-90 kaybetme olasığı var. Doktorla konuştuk, öyle söyledi. Saçmalardan birini çıkardılar diğeri gözünün içinde. Bir ameliyat geçirdi, belki 10 ameliyat geçirebilir diyor." dedi.

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Şüpheli M.K. ile Ö.A. ise Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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