Pompalı tüfekle ateş açan alkollü şahıs polisten kaçamadı

Bafra ilçesinde Yuvam 5. Sokak’ta, 21 yaşındaki A.K. pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Ateş açan A.K., arkadaşı E.K.’nin(19) kullandığı elektrikli bisikletle olay yerinden birlikte kaçtı.

Tüfek seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sivil ekipler yaptıkları aramada kaçan şahısları Samsun-Sinop karayolu yeni hastane kavşağından Bafra istikametine seyir halindeyken önünü keserek yakaladı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Elektrikli bisikleti kullanan E.K. ve pompalı tüfekle ateş açan A.K. tüfekle birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan A.K.’nin 1.90 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Olay yeri ekipleri Yuvam 5. Sokak’ta yaptıkları incelemede 3 adet boş, 1 adet de patlamamış dolu fişek buldu. Olayla ilgili inceleme ise sürüyor.