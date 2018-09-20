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Pompalı tüfekle ateş eden kişi serbest kaldı

Konya’da düğün konvoyunda bir araçtan pompalı tüfekle ateş eden şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA | 20.09.2018 - 17:04..
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Adana Çevre Yolu Borsa Alt Geçidinde meydana gelen olayda, düğün konvoyundaki bir hafif ticari araçta bulunan ve elinde pompalı tüfekle ateş eden 22 yaşındaki E.F.D., görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine dün gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.F.D., tutuklanması talebiyle çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"GERÇEK MERMİ DEĞİL"

Dün gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için götürüldüğü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden çıkışta, yaptığının iyi bir şey olmadığını söyleyen E.F.D., attığının ses fişeği olduğunu, gerçek mermi olmadığını söyleyerek kendini savunmuştu.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Şüphelinin son durumuyla ilgili Konya Emniyet Müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "16.09.2018 günü sat 15.00 sıralarında ilimiz Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu üzerinde ’genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan yakalanan E.F.D. polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş ve mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." denildi.

Düğün konvoyunda aracın camından havaya ateş etti VİDEO

Pompalı tüfekle ateş eden kişi serbest kaldı

Pompalı tüfekle ateş eden kişi serbest kaldı

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