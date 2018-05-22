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Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 8 yaralı

Niğde'de bir kişinin pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş etmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

DHA | 22.05.2018 - 01:09..
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Merkeze bağlı Kömürcü Köyü'nde Cihangir Ş., bilinmeyen bir nedenle pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Cem Demiralay, Yasemin Derebaşı, Sercan Derbaşı, Mustafa Yılmaz, Tacettin Derebaşı ve isimleri öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 8 yaralı

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından jandarma ekipleri Cihangir Ş.'yi gözaltına aldı. Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin ise bulunmadığı bildirildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 8 yaralı

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