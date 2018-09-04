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Pompalı tüfekle eve saldırdılar

Malatya'da bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenlenirken, kaçan 2 saldırgandan 1'i yakalandı.

İHA | 04.09.2018 - 08:43..
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Olay Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi Salman Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil bir eve iddiaya göre A.K. ile V.Ö. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Kimsenin şans eseri yaralanmadığı olayda evin camlarına çok sayıda saçmanın isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Pompalı tüfekle eve saldırdılar

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokak üzerinde çalışma yaparak boş kovan ile delil arama çalışması yaptı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 2 adet tüfek kartuşu buldu.

Pompalı tüfekle eve saldırdılar

Pompalı tüfekle eve saldırdılar VİDEO

SALDIRGANLARDAN BİRİ YAKALANDI

Saldırı olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen şüphelilerden A.K. ile V.Ö.’den 1’i polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınarak yakalanırken diğer şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Pompalı tüfekle eve saldırdılar

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