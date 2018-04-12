taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.235
USD
4,1026
EURO
5,0644
ALTIN
176,48
PETR
71,8000

Pompalı tüfekle minareden ateş açtı

Bursa'da bir kişi borcu olduğundan dolayı cezaevine girmek istemediği için pompalı tüfekle minareye çıkarak vatandaşların üzerine ateş etti.

İHA | 12.04.2018 - 19:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Küba Cami'nde meydana gelen olayda, borcu yüzünden tutuklama kararı olduğunu ve cezaevine girmek istemediğini öne süren Murat Tahsin K., pompalı tüfekle caminin minaresine çıktı.

"BURADAN BENİM CESEDİM ÇIKACAK"

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri çevrede geriş güvenlik önlemleri aldı.

Kendisini minareden kimsenin indiremeyeceğini ifade eden Murat Tahsin K., "Çocuklarımın annesi yok, yakında babaları da olmayacak. Buradan benim cesedim çıkacak" diye bağırmaya başladı.

Pompalı tüfekle minareden ateş açtı

PÖH OLAY YERİNE GİTTİ

Komşuları şahsın ruh sağlığının yerinde olmadığını iddia ederken, minarede eylemini sürdüren Murat Tahsin K. bir kez tüfekle vatandaşlara doğru ateş açtı. Minaredeki eylemci olay yerine özel harekat polisinin gelmesini istedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün özel ekiplerinin şahısla müzakere için bölgeye sevk edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa sınırında Suriye'den yapılan taciz saldırılarına TSK tarafından karşılık verilerek 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Şanlıurfa'da İHA parçaları bulundu
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde boş arazide, insansız hava aracının (İHA) parçalarına rastlandı.
FETÖ'cüler Türk adaletine hesap veriyor
Yurt genelinde darbe girişimi başta olmak üzere FETÖ üyeliği ve örgüt adına işlenen suçları kapsayan çok sayıda davada sanıklardan hesap soruluyor.
Fuhuş operasyonunda 95 bin TL ele geçirildi
Ordu'nun Ünye ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınanların üzerinden servet çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ege'de Yunan savaş jeti düştü

Ege'de Yunan savaş jeti düştü

301
Di Francesco'dan Cengiz'e: Sana güveniyorum

Di Francesco'dan Cengiz'e: Sana güveniyorum

55
Türk uçaklarıyla it dalaşına giren Yunan jeti düştü iddiası

Türk uçaklarıyla it dalaşına giren Yunan jeti düştü iddiası

176
Trump: Saldırı hemen de olabilir, asla da olmayabilir

Trump: Saldırı hemen de olabilir, asla da olmayabilir

212
Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

122
İngiliz medyasında skandal iddia

İngiliz medyasında skandal iddia

293
Erdoğan döviz kurlarının artmasıyla ilgili konuştu

Erdoğan döviz kurlarının artmasıyla ilgili konuştu

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM