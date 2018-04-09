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Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü

Erzurum'da, evde bulunan pompalı av tüfeğiyle poz verirken yanlışlıkla tetiğe dokunan Haluk K., yakın arkadaşı Zafer Polat'ı göğsünden vurdu. Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 09.04.2018 - 10:21..
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Aziziye ilçesine bağlı Tınazlı köyünde meydana gelen olayda, Ziya Gökalp Lisesi üçüncü sınıf öğrencisi Haluk K., iki yakın arkadaşını hafta sonu evine davet etti.

Cumartesi günü yenilen yemekten sonra gençler cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çekmeye başladı. Haluk K. bu sırada evdeki pombalı tüfeği alıp oturdukları yere getirdi. Tüfekle poz veren Haluk K., yanlışlıkla tetiğe dokununca karşısındaki arkadaşı Zafer Polat'ı göğsünden vurdu.

Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü

İLK MÜDAHALE ARKADAŞINDAN GELDİ

Polat kanlar içinde yerde kaldı. Haluk K., olayın şokunu atlatıp 112'yi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri gelene kadar Haluk K. ve diğer arkadaşı, Polat'ın kanını durdurmak için tampon yaptı.

Gelen sağlık ekibi durumu ağır olan Polat'ı hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Zafer Polat kurtarılamadı. Haluk K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zafer Polat'ın cenazesi dün merkez Palandöken ilçesindeki Baba Dereli Camii'nde kılanan cenaze namazından sonra gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Aynı dakikalarda adliyeye sevk edilen Haluk K. de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Okuldan arkadaş olan Zafer Polat ve Haluk K.'nin çok iyi iki dost olduğunu belirten arkadaşları ise yaşananlara inanamadıklarını söyledi.

Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü

Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü

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