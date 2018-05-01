Pompeo: Diplomatlarımız dünyanın her yerinde olmalı

Kongre onayı aldıktan sonra ilk kez Dışişleri Bakanlığına gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, diplomatlara seslendi. Kendisinin öncülük edeceğini belli eden, "Amerika hedeflerine, sizler olmadan ulaşamaz" dedi.





"AMAÇLARIMIZI YERİNE GETİRMELİSİNİZ"

Bakanlığa "yeni bir hayat" getireceğini taahhüt eden Pompeo, "Benim görevim sizlere öncülük yapmak. Amerika hedeflerine, sizler olmadan ulaşamaz. Ben de sizin bu hedeflere ulaşmanıza yardımcı olacağım." diye konuştu.

Pompeo, diplomasinin önemine işaret ederek, "Amerikalı diplomatlar, dünyanın her köşesinde olmalı ve bizim amaçlarımızı yerine getirmek için çalışmalıdır." değerlendirmesini yaptı.