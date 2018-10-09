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Pompeo: Kim ile gerçek bir ilerleme kaydedildi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile gerçekleştirdiği görüşmede ilerleme kaydedildiğini söyledi.

AA | 09.10.2018 - 23:45..
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Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'la ikili görüşmesinin ardından, Kuzey Kore ziyaretine ilişkin Beyaz Saray'da basın açıklaması yaptı.

Pompeo: Kim ile gerçek bir ilerleme kaydedildi

BAŞKENTTE GÖRÜŞTÜLER

ABD Dışişleri Bakanı, "Geçen gece gerçek bir ilerleme kaydettiğimiz Kuzey Kore ziyaretinden döndüm. Önümüzde hala uzun bir yol ve yapılacak çok iş olsa da Kuzey Kore'nin elindeki nükleer silahları yok etmesi konusundaki gerçek hedefe giden yolu artık görebiliyoruz." dedi.

Pompeo,  Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul Toplantıları kapsamında Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile bir araya gelmiş, bu görüşmede Kim Jong-un'un Pompeo'yu Pyongyang'a davet ettiği belirtilmişti.

Bunun üzerine Pompeo, Singapur zirvesindeki taahhütlerin uygulanmasına yönelik ilerleme kaydedilmesi, Kuzey Kore tarafından verilen, nükleer silahların yok edilmesi sözü ve ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong-un arasındaki ikinci zirveye hazırlanmak için pazar günü Kuzey Kore lideriyle başkent Pyongyang'da görüşmüştü.

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