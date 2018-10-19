Pompeo: Saldırılar Afgan halkına tezatlık oluşturuyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kandahar vilayetindeki silahlı saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

POMPEO'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Saldırıda hayatını kaybeden Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey ve diğer Afgan yetkililerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Pompeo, "Ayrıca olay esnasında orada bulunan, iki Amerikan ve bir koalisyon askerinin de dahil olduğu yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TEZATLIK OLUŞTURUYOR"

Pompeo, ABD'nin 20 Ekim'de yapılacak meclis seçimleri de dahil olmak üzere, Afgan vatandaşlarına ve güvenliği sağlamak için çalışan Afganistan hükümetine verdiği desteği sürdürme konusunda kararlı olduğunu belirtti. Bakan Pompeo, "Seçim çalışmalarının son günlerinde meclis adaylarına düzenlenen saldırılar, Afgan halkının barış, güvenlik ve ekonomik istikrar arzularına tezatlık oluşturuyor. Afgan halkının oy atma isteği ve hakkına saygı duyulmalıdır." dedi.

Dün Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO'nun Afganistan'daki Komutanı Scott Miller ve diğer Afgan yetkililerin arasında bulunduğu güvenlik toplantısına silahlı saldırı düzenlenmişti. Taliban'ın üstlendiği saldırıda Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey, İl İstihbarat Başkanı Abdul Mumin Husainkhil ve bir gazeteci hayatını kaybederken, iki üst düzey Afgan yetkilisi, iki Amerikalı ve bir koalisyon askeri yaralanmıştı.

Afganistan'daki NATO birliğinden yapılan açıklamada, saldırıda üç ABD askerinin yaralandığı, Scott Miller'in yara almadan kurtulduğu kaydedilmişti. Taliban Sözcüsü Kari Yusuf Ahmadi, saldırının hedefinin Miller ile Açikzey olduğunu iddia etti.