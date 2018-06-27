Pompeo: Türkiye ile çalışmalar sürecek

Son ay içerisinde Türkiye ile Münbiç konusunda başarılı bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Pompeo, "Seçimi Erdoğan kazandı. Artık müzakere sürecine girebiliriz" dedi.





ERDOĞAN KAZANDI ABD VERİMLİ ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEK

Pompeo, Senato üyelerine yaptığı konuşmada, "Türkiye'de seçim sona erdi. Artık daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz." ifadesini kullandı.

ABD ve Türkiye arasında Münbiç konusunda bir anlaşmaya varıldığına vurgu yapan Pompeo, ilişkilerin bu süreç üzerine kurulması konusunda "umutlu" olduklarını söyledi.

"MÜNBİÇ KONUSUNDA GELİŞME SAĞLADIK"

Pompeo ayrıca, "Benim görev yaptığım süre içerisinde Türkiye'yle ilişkiler zordu, daha önce de öyleydi. Bizim SDG'yle yakın ilişki kurmamızdan memnun değillerdi. Üç hafta önce Münbiç konusunda gelişme sağladık." diye konuştu.

Türkiye ile varılan Münbiç mutabakatına işaret eden Pompeo, "Sonuçta onlar (Türkler) siyasi çözümün önemli bir parçası olacaklar. Onlarla en iyi şekilde yan yana çalışmayı kabul etmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.