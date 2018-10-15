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Pompeo Türkiye'ye gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için gerçekleştireceği Suudi Arabistan ziyareti sonrası Türkiye'ye gelecek.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 21:31..
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Pompeo Türkiye'ye gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için yürütülen inceleme kapsamında Suudi Arabistan'dan sonra Türkiye'ye geleceği açıklandı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için düzenleyeceği Suudi Arabistan ziyareti sonrası Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pompeo ile Çarşamba günü Ankara'da görüşeceği de bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’le yaptığı telefon görüşmesinde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüşmüştü.

Trump, telefon görüşmesi sonrasında Pompeo’yu Suudi Arabistan’a gönderme kararı aldığını açıklamıştı.

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