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Pompeo ve Kim görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore lider Kim Jong-un ile görüştü.

Detay Haber | 11.05.2018 - 05:22..
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Akşam saatlerinde yapılan bir açıklamayla, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un görüşeceği tarih açıklandı. İkili 12 Haziran'da biraraya gelecekken, öncesinde Pompeo ile Kim buluştu.

Pompeo ve Kim görüştü


TRUMP ÖNCESİ BULUŞMA

ABD Başkanı Trump ile Kim'in Singapur'da yapacağı görüşme öncesi giden Pompeo'nun Güney Kore ve ABD-Kuzey Kore arasındaki son durumları konuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Güney Kore ile başlatılan iyi ilişkilerin devam etmesinden yana olduğunu belirttiği ifade edildi.

İkili arasında geçen görüşmede ayrıca, ABD ile de olumlu politik havanın aynı konumda devam etmesi istendi. ABD'nin nükleer silah tesislerinin kapatılmasını istemesinden sonra harekete geçen Kim, Güney Kore sınırındaki propaganda hoparlörlerini de toplatmıştı.

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