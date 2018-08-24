Pompeo'nin Kuzey Kore ziyaretine Trump engeli

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'ye yapacağı ziyareti iptal etti

Bakan Pompeo önümüzdeki günşerde Kuzey Kore'ye bir ziyaret gerçekleştirecekti. Kuzey Kore'nin nükleer silah konusunda verdiği sözleri tutmadığını ifade eden Trump, görüşmeyi iptal etti.

"KİM İLE YAKINDA GÖRÜŞECEĞİM"

Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Dışişleri Bakanımız Mike Pompeo'dan Kuzey Kore ziyaretini iptal etmesini istedim çünkü nükleer silah konusunda gereken ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Trump aynı zamanda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yakın bir zamanda tekrar görüşmeyi umduklarını da ekledi.