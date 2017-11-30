Ponzi Arzu mağduru para verdiğine pişman

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve İzmir'de 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aranan Arzu Mertgil'i Mustafakemalpaşa ilçesinde geçen şubat ayında yakaladı.

TUTUKLANDI

Üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile bir miktar para çıkan Mertgil'in kaldığı evde yapılan aramada ise 18 farklı peruk ele geçirildi. Mertgil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

789 YIL HAPİS İSTEMİ

Hakkında toplam 789 yıl hapis cezası istenen Arzu Mertgil’in yargılanmasına Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Mahkemede konuşan “Ponzi” lakaplı Arzu Mertgil, “Somut delil olmadığı için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini istiyorum. Özcan Bey'in ofisinde buluştuğumuzda sadece ben yoktum. Benle birlikte 6 firmanın sahipleri vardı. Ben danışmanlık hizmeti veriyorum. Bunlar şahıs firması, tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

"APTAL OLDUĞUM İÇİN PARA VERDİM"

Arzu Mertgil’den şikayetçi olduğunu ifade eden Emel Doğu (45) ise, “15 bin lira parayı Arzu’ye elden verdim. Kendisiyle sözleşme yapmadık. Aptal olduğum için parayı verdim. 500 lira kredi ödemesiyle birlikte toplam bin 500 lira ayda ödeyecekti. Arzu 3 ay ödeme yaptı. Şikayetçiyim.” diye konuştu.