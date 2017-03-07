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Porno yayınını engellemeye çalışan işçi hayatını kaybetti

Meksika'da reklam panosunda çıkan porno görüntüsünü düzeltmeye çalışan işçi hayatını kaybetti.

07.03.2017 - 11:25
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Başkent Mexico City'de itfaiye görevlisi Alvaro Jimenez Gonzalez, yol kenarındaki dev panodan porno görüntüsünü kaldırmaya uğraşırken düşüp hayatını kaybetti. Sürücüler panodaki porno görüntülerini görünce yavaşlayıp görüntü almak istediler. Bu sırada hackerların ele geçirdiği tahmin edilen reklam panosunu düzeltmek isteyen itfaiyeci Gonzalez düşüp hayatını kaybetti.

İtfaiye yetkilisi Raul Esquivel, Gonzalez'in ölümünü teyit ederken arkadaşlarının ölümüne üzgün olduklarını belirtti. Alvarez panoyu değiştirmek için uğraşırken bir kadının seks oyuncağıyla görüntüleri yol kenarındaki dev ekrandaydı. Reklam panosunun sahibi olan Grupo Carteleras, pano kontrolünün hacklendiğini tahmin ettiklerini belirtirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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