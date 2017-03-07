Porno yayınını engellemeye çalışan işçi hayatını kaybetti

Sinan Oğan'ın kürsüsünün yıkılmasına ilişkin bir soruya yanıt veren MHP Lideri, "Ülkücü hiçbir işi yarım bırakmaz" dedi.

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Dünyanın en büyük ve en eski arenası

Dünyanın en büyük ve en eski arenası Kolezyum'un muhteşem mimarisi turistlerin ilgi odağı oluyor...