Porno yıldızına köpek balığı saldırdı

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1 Evinde FETÖ, PKK ve DEAŞ materyalleri ele geçirildi Mardin'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelinin evinde, PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye ait örgütsel materyaller bulundu.

2 Adana'da 37 günde 17 cinayet işlendi Adana'da aile içi anlaşmazlıklar son günlerde katliam gibi cinayetlere neden oldu.

3 Ahmet Bulut Tolgay için İnter'le görüştü Tolgay Arslan'ın menajeri Ahmet Bulut, başarılı oyuncuyu İtalyan devi İnter'e önerdi.

4 Gökkuşağı dağları nerede Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

5 Tır şoförleri köprü yerine feribota akın etti 3.Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun ağır tonajlı araçlara zorunlu olması, şoförleri Sirkeci-Harem arabalı vapur hattına yöneltti.

6 Van Gölü sahilleri turizme hazırlanıyor Türkiye'nin en büyük gölü olan yöre halkının 'Van Denizi' dediği Van Gölü'nün sahilinde turist hazırlıkları başladı.