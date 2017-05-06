Amerikalı porno film yıldızı Molly Cavalli, ABD’nin Florida eyaletindeki çekim için köpek balığı kafesine girip köpek balıklarının yoğunlukta olduğu suya daldı.
KÖPEK BALIĞI AYAK BİLEĞİNDEN ISIRDI
Ünlü model tam denizden çıkacağı sırada dev köpek balıklarından bir tanesi su altında kafesin parmaklıkları arasından uzanarak porno oyuncusu Cavalli’nin ayak bileğini ısırdı.
HEMEN TEKNEYE ÇIKARILDI
Bir anda dehşete kapılıp korku ve acı içinde çığlıklar atan Cavalli, teknede bulunan görevliler tarafından hemen sudan çıkarıldı.
20 DİKİŞ ATILDI
Cavalliye ilk müdahale teknede yapılırken, hastaneye kaldırılan Cavalli’nin ayak bileğine 20 dikiş atıldı. Köpek balığı saldırısı saniye saniye kameralara yansıdı:
Porno yıldızına köpek balığı saldırdı VİDEO