Porsche elektrikli motor için servet harcayacak

Volkswagen grubu markalarından biri olan Porsche, son dönemde revaçta olan elektrikli otomobil yatırımlarına ayıracağı miktarı duyurdu.

Dizel araçlarda yaşanan emisyon skandalı, petrol rezervlerinin erimesi, artan hava kirliliği gibi nedenlerle içten yanmalı motorlardan hızla uzaklaşan markalardan biri olan Porsche, tıpkı kardeşi Volkswagen gibi 2022'ye kadar elektrikli otomobil yatırımlarını zirveye çıkaracak.

6 MİLYAR DOLARLIK ÇILGIN YATIRIM

2017'ye ait faaliyet raporunu Stuttgart'ta düzenlediği basın toplantısı ile paylaşan Porsche yetkilileri, çağın teknolojisi olan elektrikli otomobil için 2022 yılına kadar çizdikleri yol planında 6 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklarını açıkladı. Bu yıl 70 yaşına giren markanın, 2017 yılını 'tarihin en kârlı yılı' olarak kapattığı da vurgulandı.

PORSCHE'UN YÜZÜNÜ MACAN GÜLDÜRDÜ

Alman üreticinin geçtiğimiz yıl en çok satan modeli Macan oldu. 2017 yılında 97 bin 202 adet Macan satan Porsche'un pazar payında bu rakam yüzde 40'a tekabül ediyor. Macan'dan sonra Porsche'un geçen yıl en çok sattığı modeller Panamera ve 911 oldu.

CENEVRE'DE ELEKTRİKLİ PORSCHE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Bu yıl Cenevre Otomobil Fuarı'nda otomobil meraklılarıyla buluşan elektrikli Porsche modeli Mission E Cross Turismo, fuarın en çok ziyaretçi çeken araçlarından biri oldu. Elektrikli çift motor, dört tekerlekten çekiş sistemi gibi donanımlara sahip olan Mission E Cross Turismo, sahip olduğu toplam 600 beygir gücü ile 100 km/s hıza sadece 3,5 saniyede çıkıyor.

PORSCHE MISSION E CROSS TURISMO İNCELEMESİ