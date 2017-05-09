taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.833
USD
3,5907
EURO
3,9175
ALTIN
141,45
PETR
49,2600

Porsche görünümlü Renault yaptılar

Fransız otomobil devi Renault'nun sahibi olduğu Alpine, yeni spor otomobil konseptini tanıttı.

09.05.2017 - 10:15
  1. Haberler
  2. Otomobil

Renault çatısı altında üretimine devam Alpine, yeni A110 konseptini görkemli bir davetle tanıttı. 2017 tasarımında daha az görsel değişikliğe imza atan Fransız üreticiler, yeni Alpine'i "konfor ve performansın ortak noktada buluşması" şeklinde tanımlıyor.

Porsche görünümlü Renault yaptılar

Alpine A110'u inceleyen otomobil eleştirmenlerinin araçla ilgili en önemli eleştirisi, yeni modelde biraz daha Porsche Carrera'ya benzemesi. Renault'nun Porsche 718 Cayman'e rakip olarak tasarladığı A110'un özellikle şasi kıvrımlarının Carrera'ya çok benzemesi eleştiri oklarına hedef olmasına neden oldu.

Porsche görünümlü Renault yaptılar

Aracın 0'dan 100 km/s hıza ulaşmasının 4.5 saniyenin altında olacağı iddia edilirken şasi ağırlığının, aynı sınıftaki rakiplerine göre biraz daha hafif olacağı belirtiliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

54
Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

72
Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

91
CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

139
FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

31
İsviçre'deki pankartla ilgili ilk karar

İsviçre'deki pankartla ilgili ilk karar

53
Volkan'ın Şenol Güneş'e neler söylediği ortaya çıktı

Volkan'ın Şenol Güneş'e neler söylediği ortaya çıktı

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM