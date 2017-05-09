Porsche görünümlü Renault yaptılar

Renault çatısı altında üretimine devam Alpine, yeni A110 konseptini görkemli bir davetle tanıttı. 2017 tasarımında daha az görsel değişikliğe imza atan Fransız üreticiler, yeni Alpine'i "konfor ve performansın ortak noktada buluşması" şeklinde tanımlıyor.

Alpine A110'u inceleyen otomobil eleştirmenlerinin araçla ilgili en önemli eleştirisi, yeni modelde biraz daha Porsche Carrera'ya benzemesi. Renault'nun Porsche 718 Cayman'e rakip olarak tasarladığı A110'un özellikle şasi kıvrımlarının Carrera'ya çok benzemesi eleştiri oklarına hedef olmasına neden oldu.

Aracın 0'dan 100 km/s hıza ulaşmasının 4.5 saniyenin altında olacağı iddia edilirken şasi ağırlığının, aynı sınıftaki rakiplerine göre biraz daha hafif olacağı belirtiliyor.