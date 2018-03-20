taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.440
USD
3,9258
EURO
4,8204
ALTIN
165,58
PETR
67,2800

Porsche iki yeni modelini Türkiye'de satışa sundu

Alman otomobil üreticisi Porsche, 718 modelini güncelleyerek iki yeni versiyon halinde piyasaya sürdü.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 16:29..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Porsche’nin, 1958-1962 yılları arasında ürettiği Porsche 718’den esinlenerek 718 Cayman ve 718 Boxster isimlerini alan spor modellerini tanıttı.

İki modelde de kullanılan turboşarjlı 2.0 litre hacimli 4 silindirli motorlar 300 beygir güç üretiyor. Söz konusu motorla iki Porsche modeli de 100 km/s hıza 4,7 saniyede ulaşıyor.

Porsche iki yeni modelini Türkiye'de satışa sundu

ÇEVİKLİĞİ ARTIRMAK İÇİN ŞASİYE SPORTİF AYAR

718 Boxster, sürüş dinamikleri açısından orijinal 718’in izinden gidiyor. Otomobilin ayarlanan şasisi, viraj performansını artırıyor. Elektromekanik fren sistemi de 718 Boxster’i hem pistlerde hem de gündelik trafikte daha kolay fren yapılabilir ve daha çevik hale getiriyor. 718 Boxster modeli, Boxster S ve Boxster GTS versiyonları ile satın alınabiliyor.

Porsche iki yeni modelini Türkiye'de satışa sundu

718 CAYMAN TASARIMI

718 Cayman ise, teknolojinin yanı sıra tasarım açısından da geniş kapsamlı gelişmeler gösteriyor. Önde ve yanlardaki belirgin hava girişleri otomobile dinamik bir görünüm sağlarken, sivri burnu da atletik bir hava katıyor. Daha geniş olan soğutma hava girişleri ve entegre LED gündüz ışıklarına sahip bi-xenon farların tasarımları, 718 Cayman’ın ön bölümünü tamamlıyor. Dört noktalı gündüz farları olan LED farlar opsiyon olarak sunuluyor.

Porsche iki yeni modelini Türkiye'de satışa sundu

PORSCHE İLETİŞİM YÖNETİMİ İKİ MODELDE DE STANDART

Hem 718 Boxster’da hem de 718 Cayman’da, sürücüleri, 718 kokpitte kontrol paneli gibi öğelerle geliştirilen alışılmış Porsche iç ortamı bekliyor. Porsche İletişim Yönetimi (PCM), iki modelde de, Connect modülü, akıllı telefonlar için USB girişi, Apple CarPlay ve Porsche Car Connect gibi eklentiler içeriyor.

Türkiye’de 718 modelleri 114.500 eurodan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Volkswagen yeni Touareg'i görücüye çıkardı
Alman otomobil devi Volkswagen, yeni Touareg'i 23 Mart Cuma günü tanıtacak. Merakla beklenen bu lansman öncesinde Volkswagen, ilgiyi artırmak amacıyla bir teaser yayınladı.
Hindistanlı Tata da elektrikli lüks otomobil üretti
Hint otomobil üreticisi Tata, yeni konsepti E-Vision'u görücüye çıkardı.
2 milyon liralık Ferrari'yi acımadan parçaladılar
2 milyon liralık Ferrari 458 Spider, polis tarafından el konularak hurdalıkta paramparça edildi.
Audi uçan otomobilini tanıttı
Alman otomobil üreticisi Audi, hem karada hem havada gidebilen konsept aracının örtülerini kaldırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzine 15 kuruş zam

Benzine 15 kuruş zam

207
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

69
Savunma sanayisine yerli çelik

Savunma sanayisine yerli çelik

58
Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

48
Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

53
Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

89
Erdoğan'dan ABD'ye: Silahlarınız elimize geçiyor

Erdoğan'dan ABD'ye: Silahlarınız elimize geçiyor

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM