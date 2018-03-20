Porsche iki yeni modelini Türkiye'de satışa sundu

Porsche’nin, 1958-1962 yılları arasında ürettiği Porsche 718’den esinlenerek 718 Cayman ve 718 Boxster isimlerini alan spor modellerini tanıttı.

İki modelde de kullanılan turboşarjlı 2.0 litre hacimli 4 silindirli motorlar 300 beygir güç üretiyor. Söz konusu motorla iki Porsche modeli de 100 km/s hıza 4,7 saniyede ulaşıyor.

ÇEVİKLİĞİ ARTIRMAK İÇİN ŞASİYE SPORTİF AYAR

718 Boxster, sürüş dinamikleri açısından orijinal 718’in izinden gidiyor. Otomobilin ayarlanan şasisi, viraj performansını artırıyor. Elektromekanik fren sistemi de 718 Boxster’i hem pistlerde hem de gündelik trafikte daha kolay fren yapılabilir ve daha çevik hale getiriyor. 718 Boxster modeli, Boxster S ve Boxster GTS versiyonları ile satın alınabiliyor.

718 CAYMAN TASARIMI

718 Cayman ise, teknolojinin yanı sıra tasarım açısından da geniş kapsamlı gelişmeler gösteriyor. Önde ve yanlardaki belirgin hava girişleri otomobile dinamik bir görünüm sağlarken, sivri burnu da atletik bir hava katıyor. Daha geniş olan soğutma hava girişleri ve entegre LED gündüz ışıklarına sahip bi-xenon farların tasarımları, 718 Cayman’ın ön bölümünü tamamlıyor. Dört noktalı gündüz farları olan LED farlar opsiyon olarak sunuluyor.

PORSCHE İLETİŞİM YÖNETİMİ İKİ MODELDE DE STANDART

Hem 718 Boxster’da hem de 718 Cayman’da, sürücüleri, 718 kokpitte kontrol paneli gibi öğelerle geliştirilen alışılmış Porsche iç ortamı bekliyor. Porsche İletişim Yönetimi (PCM), iki modelde de, Connect modülü, akıllı telefonlar için USB girişi, Apple CarPlay ve Porsche Car Connect gibi eklentiler içeriyor.

Türkiye’de 718 modelleri 114.500 eurodan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.