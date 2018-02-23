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Porsche'un yeni bebeği 992, bu yılın sonunda geliyor

Alman devi Porsche, efsane 911 modelinin yeni jenerasyonu olan 992'yi Paris Motor Show'da tanıtacak.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 16:58..
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Porsche'un yeni bebeği 992, bu yılın sonunda geliyor
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Yılların eskitemediği otomobiller arasında yer alan Porsche 911, 2018 jenerasyonu olan 992 ile sürücülere 'merhaba' demeye hazırlanıyor.

Klasik 911 kasasının üzerine ince ve tatlı dokunuşlarla hazırlanan 992, özellikle hybrid teknolojisi ile adından söz ettirecek. Abilerine göre daha teknolojik alt yapı ve daha fazla donanımla asfalta inecek olan 992, hem klasiği hem de yeniliği üzerinde taşıyor.

Porsche'un yeni bebeği 992, bu yılın sonunda geliyor

PORSCHE DA 'ELEKTRİK' DEDİ

Elektrikli otomobillerin (özellikle Tesla) satış rakamlarında, dev markaları sollamasının ardından bu trende kayıtsız kalmayan Porsche, 992 jenerasyonunda hybrid teknolojisinden yararlanacak. Tamamen elektrikli motora bir adım olarak nitelendirilen hybrid, Porsche'un gelecek planlarında elektrikli otomobillere de yer olduğunun bir tüyosu olarak görülüyor.

Porsche'un yeni bebeği 992, bu yılın sonunda geliyor

PERFORMANSTAN ÖDÜN VERMİYOR

Adı performans otomobilleriyle özdeşleşen Porsche, 992 jenerasyonunda da bundan vazgeçmiyor. 6 silindirlik bir motora sahip olacak olan 992, 0 kilometreden 100 kilometreye 4,1 saniyede çıkıyor.

Porsche'un yeni bebeği 992, bu yılın sonunda geliyor

İÇ DİZAYNINA DOKUNULMADI

Performans ve donanım olarak hatta küçük bir miktar da tasarım olarak dokunuşlara maruz kalan Porsche 911 - 992, bir önceki kasa ile hemen hemen aynı kokpit tasarımına sahip. İç tasarımda özellikle muhafazakar olmayı tercih eden Porsche'un bu tutumunun 992'de de sürdüğünü söylemek mümkün.

Porsche'un yeni bebeği 992, bu yılın sonunda geliyor

YIL SONUNA YETİŞECEK

992'nin piyasaya en erken tarihte sürülebilmesi için çalışmalarını hızlandıran Porsche yetkilileri, aracın lansmanını özellike Paris Motor Show'a yetiştirmeyi planlıyor. Porsche 992'nin, 2018 sonunda Avrupa'da satışa çıkması bekleniyor.

Porsche'un yeni bebeği 992, bu yılın sonunda geliyor

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